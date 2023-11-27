تحرك جديد من واشنطن بعد إطلاق الحوثي صاروخين على مدمرة أمريكية

أعلن الأسطول الأمريكي الخامس، اليوم الاثنين، إرسال السفينة إنديانابوليس إلى خليج عدن لدعم الأمن البحري، حسبما أفادت وسائل إعلام المختلفة في نبأ عاجل لها.

أفادت فوكس نيوز نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الاثنين، أن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين تجاه مدمرة أمريكية في خليج عدن ولكن الهجوم فشل.

وقال المسؤولون الأمريكيون لـ فوكس نيوز، إن مدمرتان أمريكيتان تتبعتا الصاروخين اللذين فشلا في إصابة الهدف وسقطا بخليج عدن.

وأضاف المسؤولون أن استهداف مليشيات الحوثي للمدرة الأمريكية في خليج عدن، جاء إثر إفشال البحرية الأمريكية اختطاف ناقلة نفط واعتقال 5 مسلحين.

وأشارت فوكس نيوز عن المسؤولين الأمريكيين، إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تنظر إلى هذه الحادثة على أنها تصعيد كبير في تهديدات الحوثيين في اليمن.

وأعلنت البحرية الأمريكية أن سفينة حربية تابعة لها استجابت لنداء استغاثة، أمس الأحد، من ناقلة نفط تابعة للاحتلال الإسرائيلي قبالة سواحل اليمن.

واستجابت السفينة الحربية الأمريكية يو إس إس ماسون، وهي مدمرة من فئة أرلي بيرك ومقرها مايبورت ومخصصة لشرق البحر الأبيض المتوسط، لنداء الاستغاثة من ناقلة النفط سنترال بارك التي ترفع العلم الليبيري، وعلى متنها شحنة من حمض الفوسفوريك في خليج عدن.