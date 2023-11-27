وزيرة التعاون الدولي القطرية من مستشفى العريش: نقدر الجهود المصرية

حرصت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لؤلؤة الخاطر،أثناء تواجدها في شمال سيناء على زيارة مستشفى العريش العام عقب عودتها من قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري..حيث قامت بزيارة الجرحى الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة والذين يتلقون العلاج داخل المستشفى .

وقد كانت الوزيرة القطرية في زيارة أمس الاحد الى الجانب الفلسطيني في قطاع غزة بعد عبورها من معبر رفح بتنسيق مصري .

20فلسطينا:

وقد أشرفت على إجلاء 20 فلسطينيًا من حملة الإقامة القطرية إلى الدوحة.

وأبدت الوزيرة القطرية تقديرها للجهود المصرية المبذولة في تقديم خدمات صحية في مستشفيات وزارة الصحة المصرية.