رقم كبير.. إسرائيل تكشف عن عدد الأسرى المحتجزين لدى حماس

قال المتحدث بإسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن هناك 184 إسرائيليا وأجنبيا لا يزالون محتجزين لدى حماس.



وأضاف متحدث الحكومة الإسرائيلية قائلا :"العمليات العسكرية في غزة ستعود بعد انتهاء الإفراج عن المحتجزين".

وأكد مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن قطاع غزة بأكمله تحول إلى ركام وهو أمر غير مقبول، لافتًا إلى أن إسرائيل تعدت حدود الدفاع عن النفس.

وأضاف بوريل اليوم الاثنين، خلال كلمته بفعاليات المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، أن التصعيد من قبل المستوطنين في الضفة الغربية لن يوفر الأمن لإسرائيل، داعيًا إلى ضرورة تمديد الهدنة في غزة.

وتابع إنه يجب إيجاد أفق للفلسطينيين لإقامة دولتهم، مؤكدًا ضرورة إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل دائم.