القاهرة الإخبارية: مساع مصرية لتنفيذ المرحلة الرابعة من الهدنة الإنسانية بقطاع غزة

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” فى خبر عاجل عن، مساع مصرية حثيثة لتنفيذ المرحلة الرابعة من الهدنة الإنسانية بقطاع غزة.

في سياق متصل، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، إلى تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وأعرب ستولتنبرج في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، عن ترحيبه بالإفراج عن الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مطالبًا بتمديد وقف إطلاق النار بالقطاع.

وأوضح أن تمديد وقف إطلاق النار سيساعد الوضع في غزة، مشددًا على أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” لم يشارك بشكل مباشر في الصراع، لكن لا يريد أن يتصاعد الصراع.

ودخلت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس ساعاتها الـ 24 الأخيرة اليوم الاثنين، وسط توقعات باستعداد الطرفين لتمديد الهدنة بعد الإفراج عن المزيد من الرهائن في غزة وعدد من الأسرى الفلسطينيين.

وشهدت الهدنة التي بدأت يوم الجمعة إطلاق سراح عشرات الرهائن، مقابل إفراج الاحتلال عن أكثر من 100 أسير فلسطيني.