بأقل التكاليف.. طريقة عمل القشطة المعلبة في المنزل

إذا كنتي من محبي القشطة فيمكنك ان تتعلمي طريقة عمل القشطة المعلبة في المنزل.

المكونات

2 كوب حليب سائل.

نص م ص سكر.

2 م ك نشا.

عصير ليمونة كاملة.

1 م ك دريم ويب أو لبن بودرة.

رشة ڤانيليا.

1 كوب ونص زيت ذرة أو عباد الشمس

الطريقة

نضع كوب واحد من الحليب والنشا في وعاء ويقلبوا علي البارد ونضعهم علي النار مع التقليب المستمر حتي تصير مهلبية

نرفعها من النار ونتركها حتي تبرد

في الخلاط نضع المهلبية بعد ما بردت ونضيف ليها كوب الحليب الثاني ونصف ملعقة صغيرة سكر ورشة الڤانيليا وعصير ليمونة كاملة ونضربهم في الخلاط

ننزل بالزيت حبة حبة لمن نحصل علي قوام القشطة مثل العلب تماما

هذه الكمية بتعمل كيلو إلا ربع قشطة