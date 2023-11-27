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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن بني سويف: الكشف على 90 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرى أهناسيا

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية

قالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف الدكتورة إنجي حسن إنه تم الكشف على 90 مواطنًا من المرضى الأولى بالرعاية وغير القادرين بقريتي العواونة ومنشأة الأمراء بمركز أهناسيا خلال قافلة طبية تم تنظيمها بمستشفى بني سويف الجامعي.

وأضافت وكيل الوزارة، في بيان اليوم "الاثنين"، أنه تم تنظيم هذه القافلة بالتعاون مع جمعية الأورمان؛ تنفيذَا لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقًا من اهتمام الدولة بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.


وأوضحت أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة وتعاون بين المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية؛ لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهًا بزيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه، قال نائب مدير عام جمعية الأورمان محمود فؤاد إنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة لصرف العلاج الدوائي وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية.

وأضاف أنه شهريًا يتم تنظيم القوافل العلاجية لدعم المرضى غير القادرين بقرى ونجوع ومراكز بني سويف، حيث قامت الجمعية بتوقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية لـ12 ألفا و240 مريض عيون و4120 مريض قلب.

وأوضح أن الجمعية بالمحافظة سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة غير القادرين من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية بالمحافظة وبالقاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية على غير القادرين في المحافظة من حقيبة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

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