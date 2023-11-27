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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان جلد مثير للجدل.. مايا دياب تتألق برفقة باسم يوسف

مايا دياب
مايا دياب

تداول رواد السوشيال ميديا صورة جديدة للفنانة مايا دياب رفقة الإعلامي باسم يوسف، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

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وتألقت مايا دياب، مرتديه فستان طويل من الجلد باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مايا دياب، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كنا اختارت مايا دياب، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الذهبي الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

وإليكم صور مايا دياب

مايا مايا دياب صور مايا دياب اطلالات مايا دياب اخبار مايا دياب

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