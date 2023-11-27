فستان جلد مثير للجدل.. مايا دياب تتألق برفقة باسم يوسف

تداول رواد السوشيال ميديا صورة جديدة للفنانة مايا دياب رفقة الإعلامي باسم يوسف، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتألقت مايا دياب، مرتديه فستان طويل من الجلد باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مايا دياب، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كنا اختارت مايا دياب، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الذهبي الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور مايا دياب