اجتماع تحضيري للتيار الإصلاحي الحر قبل مؤتمره بسوهاج لدعم السيسي في الانتخابات

عقد التيار الإصلاحي الحر، اجتماعا تحضيريا للمؤتمر الجماهيري الثالث، الذي يعقده التيار في محافظة سوهاج، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك بحضور، المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، المنسق العام للتيار، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والنائب محمد الشورى نائب رئيس حزب الاتحاد، أحمد عمرو، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، أيمن مرسي أمين التنظيم والعمل الجماهيري، وعبد الرحمن هشام، أمين مساعد الإعلام بحزب الإصلاح والنهضة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن أبناء سوهاج، محمد سلطان، نانسي عوني.

وأكد التيار الإصلاحي الحر، أن الصعيد يمثل قاعدة شعبية ووطنية عريضة، وقد أثبت في كل الاستحقاقات الانتخابية، وفاءً كبيرا بواجبه الوطني والدستوري، مشددا على ضرورة استكمال هذا الدور في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي تأتي في توقيت بالغ الحساسية وأزمات كبيرة تمر بها المنطقة، ما يستدعي ضرورة التكاتف الشعبي والمشاركة الإيجابية الواسعة لاختيار رئيس مصر القادم، كي نرسل رسالة للعالم للتأكيد على استقرار الدولة المصرية، وأن الشعب المصري هو من يختار يختار رئيسه ويقرر مصيره بنفسه.

وجدد التيار الإصلاحي الحر دعمه وتأييده للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة الإنجازات التي انطلقت على أساس الجمهورية الجديدة، والتي من بينها تلك الإنجازات التي تحققت في صعيد مصر، وعلى رأسها محافظة سوهاج.