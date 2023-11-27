ضياء رشوان: حماس تسلمت أسماء 33 أسيرا بينهم 3 سيدات و30 شابا

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن حركة حماس تسلمت أسماء 33 أسيرا وأسيرة من القاصرين ومن بينهم 3 سيدات و30 شابا فلسطينيا تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وأضاف رشوان، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الجانب الإسرائيلي لديه أسماء 11 سيدة وطفلا سيتم تسليمهم من حركة حماس إلى الصليب الأحمر.

وأوضح أن حركة حماس قالت إن هناك بعض المشكلات في اللحظات الأخيرة تتعلق بالهدنة، حيث لا يلتزم الجانب الإسرائيلي بالمعايير التي تم الاتفاق عليها فيما يخص طريقة وتنفيذ الأسماء المفرج عنها في الدفعة الرابعة.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أنّ الجانب الإسرائيلي اعترض على معايير أخرى تخص الأطفال وعائلاتهم، لكن الجهود المصرية والقطرية نجحت في تجاوز هذا الأمر وسيتم التبادل على يد الصليب الأحمر بعد قليل للغاية.