إعلام مهم من لبنان بشأن قرار الحرب ضد إسرائيل

قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، اليوم الإثنين، إن قرار الحرب والتصعيد بيد إسرائيل لأننا لا نريد الحرب.

واختتم بوحبيب مشاركته في الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد من أجل المتوسط بعقد 4 لقاءات ثنائية مع كل من وزراء خارجية الدنمارك ولوكسمبورج وسلوفينيا وإيرلندا.

وأكد وزير الخارجية اللبناني، خلال هذه اللقاءات، على "أهمية استمرار الحوار اللبناني الداخلي، لا سيما مع حزب الله، وأن قرار الحرب والتصعيد بيد إسرائيل، لأن لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى اليها".

ودعا إلى "الطلب من المسؤولين الاسرائيليين وقف التهديدات بتدمير لبنان والخروق العسكرية اليومية والمتكررة لسيادة لبنان".