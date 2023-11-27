بايدن يشكر مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في غزة ليومين

شكر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، مصر وقطر ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للتوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة خلال 48 ساعة قادمة.

وأضاف بايدن، أنه “يجب الاستفادة الكاملة من وقف القتال لزيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بايدن، إنه ضغط باستمرار من أجل وقف القتال لتسريع وتوسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتسهيل إطلاق سراح الرهائن.

وكتب بايدن عبر منصة “إكس”، “ما زلت على اتصال مع قادة قطر ومصر وإسرائيل للتأكد من تنفيذ كل جانب من جوانب اتفاق الهدنة”.