حازم عمر: الاقتصاد المصري يحتاج لـ 3 سنوات من الإصلاح

أكد المهندس حازم عمر، المرشح في الانتخابات الرئاسية، أن صوت الشعب المصري هو من يحدد من سيتولى مسئولية الرئاسة، خاصة أن أمام الدولة تحديات كبيرة، ولا بد للشعب المصري الاطلاع على برامج المرشحين.

وقال حازم عمر، خلال لقائه ببرنامج "الحكاية"، إن مشكلة العملات الصعبة بوجه عام موجودة، خاصة أن الدولة تستورد عددا من المنتجات والسلع بالعملة الصعبة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى إصلاح شامل ووفقا للبرنامج الخاص بي يحتاج الاقتصاد لـ 3 سنوات لبناء اقتصاد لا يتأثر بالصدمات.

وتابع المرشح الرئاسي، أن الجنيه المصري انخفض ولم ترتفع العملات الصعبة، مؤكدا أن الديون الخارجية جزء كبير من مشكلة العملة.

يتم تسديدها في مواعيدها

وأشار حازم عمر إلى أن 29.6 مليار دولار لا بد أن يتم تسديدها في مواعيدها .