حزب ”المصريين“: الأوضاع الاقتصادية الحالية لم تمنع الرئيس من الانحياز للمواطن البسيط

أثنى هاني عبد السميع، أمين حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر، على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤسسة حياة كريمة بتقديم الدعم والمساعدة للمواطن عرفة هاشم وتوفير سكن كريم له ولأسرته وتقديم الدعم اللازم له، مؤكدًا أن الرئيس السيسي دائمًا ما يكون بالقرب من المواطنين ويشعر بنبض الشارع المصري ويسعى جاهدًا لتحسين أوضاع المواطنين فضلًا أنه يضع محدودي الدخل على رأس أولوياته.

وقال ”عبد السميع“ في بيان اليوم الإثنين، إن توجيه الرئيس بتقديم الدعم والمساعدة للمواطن عرفة هاشم يُعد استمرارًا لحرص الزعيم الشعبي عبد الفتاح السيسي على تحقيق حياة كريمة للمواطنين، موضحًا أن هدف الرئيس السيسي دائمًا هو تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم كافة الفئات المجتمعية، فضلًا أن الرئيس السيسي يؤكد دائمًا بالفعل والقول أن لديه معرفة وإدراك بشأن ما يؤرق المصريين.

وأضاف أمين حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر، أن إطلاق مبادرة حياة كريمة أو مبادرة تكافل وكرامة، تهدف جميعها إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير حياة آدمية، وكل هذه المبادرات تأتي ضمن ملف حقوق الإنسان الذي أسس فيه الرئيس السيسي سُبلًا كثيرة لحماية جميع الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل التي عانت بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي وما تلاها من زيادة تكلفة المعيشة.

وأكد هاني عبد السميع أن الرئيس السيسي دائمًا وأبدًا ما يتنصر وينحاز لمحدودي ومتوسطي الدخل، كما أنه رئيس يعمل من أجل مصر وشعبها العظيم، ويشعر بكافة فئات وطوائف الشعب المصري، ويحرص على تخفيف آلامهم ويوجه بسد احتياجاتهم ودعمهم سواء معنويًا أو ماديًا.

ووجه أمين حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي؛ لانحيازه الدائم للمصريين في الوقت الذي تتقشف فيه الدول الأخرى؛ نظرًا للأزمات الاقتصادية المتتالية ونقس سلاسل الإمداد وارتفاع نسب التضخم، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات والتوجيهات تُعد هدية الرئيس للمواطن البسيط وتؤكد أن القائد ليس ببعيد عن رعيته ويعلم جيدًا ما يدور على أرض الوطن الذي يقود سفينته بكل كفاءة واقتدار.