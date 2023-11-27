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برلمان

"المصريين" يشارك تحالف الأحزاب مؤتمر "الحركة الوطنية" لدعم السيسى ببورسعيد

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“

شارك المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، برفقة وفد من تحالف الأحزاب المصرية يرأسه النائب تيسير مطر رئيس حزب ”إرادة جيل“، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المنضوى تحت رايته 42 حزبًا سياسيًا، في المؤتمر الحاشد الذي نظمه حزب «الحركة الوطنية» بمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء رؤوف السيد علي لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وجه ”أبو العطا“ خلال كلمته بمؤتمر اليوم، تحية تقدير وإعزاز إلى اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب «الحركة الوطنية»، وجميع قيادات الحزب وأمانة بورسعيد بقيادة إسلام زيدان على المجهود الكبير المبذول من أجل دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن حزب الحركة الوطنية أحد أهم أعمدة تحالف الأحزاب المصرية.

أوضح رئيس حزب ”المصريين“ أن جميع الأحزاب أعضاء التحالف تحت قيادة النائب تيسير مطر أمين عام التحالف، قد أقاموا عشرات المؤتمرات منذ بداية الحملة الانتخابية من أجل دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الجميع حضر اليوم إلى مؤتمر حزب «الحركة الوطنية» من أجل تكرار وتأكيد الدعم للرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

أضاف عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية: «تأييدنا ودعمنا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي باعتباره ابن مصر البار قائد المرحلة، حفاظًا على أمننا القومي، وحفاظًا على شبابنا وأولادنا، وحفاظًا على وحدة الأرض، وحفاظًا على مكانة مصر التي أعادها الرئيس السيسي إقليميًا وعربيًا ودوليًا، ومن أجل الأمن والأمان والاستقرار والازدهار، ومن أجل استمرار مسيرة التنمية والإنجازات، جميعًا نقول نعم للرئيس السيسي».

شهد المؤتمر إقبالًا جماهيريًا حاشدًا من كافة طوائف الشعب، بجانب قيادات الأحزاب المشاركة في التحالف، ورئيس جامعة بورسعيد، ووفد رسمي من الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلى جانب حضور كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأحزاب مستقبل وطن وحماة وطن، ورفع الحضور أعلام مصر وفلسطين، وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

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