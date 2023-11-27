كيف يحتمي أطفال غزة النازحون من البرد.. صور مؤلمة تكشف المعاناة

أظهرت لقطات لإذاعة صوت فلسطين حجم معاناة الأهالي في غزة المحاصرة إسرائيليا بشكل زاد بشكل لا يصدق جراء التهجير القسري لهم إلى جنوب القطاع .



ونشرت إذاعة صوت فلسطين مجموعة من الأطفال النازحين يتجمعون حول النار للتدفئة في ظل الأجواء الباردة في أحد مراكز الإيواء بخانيونس جنوب القطاع.

ويتواصل نزوح الفلسطينيين إلى جنوب غزة وسط دمار هائل لمنازلهم جراء العدوان الإسرائيلي .

وأوضحت الصور سير الفلسطينيين لمسافات طويلة في ظل أجواء ممطرة أملا في العثور على مأوى جديد بعدما تهدمت بيوتهم بفعل القصف العنيف.

وأمطرت طائرات الاحتلال الصهيوني منازل الفلسطينيين بأكثر من 40 ألف طن من المتفجرات.

ودمر العدوان نحو 60% من منازل الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي.