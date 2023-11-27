خالة الأسير الروسي تحكي قصة هروبه من القصف الصهيوني لحين إفراج حماس عنه

قالت خالة رهينة روسي إسرائيلي تمكن من الفرار من حركة حماس، إنه تم إلقاء القبض عليه مرة أخرى من قبل سكان غزة وإعادته إلى الناشطين، قبل إطلاق سراحه أخيرا يوم الأحد، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

تم اختطاف روني كريبوي من مهرجان نوفا الموسيقي خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر، ثم تم احتجازه في مبنى في غزة، حسبما قالت يلينا ماجد لمحطة الإذاعة الإسرائيلية “كان ريشيت بي” اليوم الاثنين.

وقالت ماجد خلال مكالمة مع محطة الراديو إن الرجل مزدوج الجنسية البالغ من العمر 25 عاما تمكن من الفرار عندما تم قصف المبنى من قبل الاحتلال الصهيوني، ولكن بعد اختباءه لبضعة أيام، تم القبض عليه وإعادته إلى حماس.

وأضافت: "قال إن (المقاومين) اختطفوه وأدخلوه إلى داخل أحد المباني".

وأضافت "لقد حاول الوصول إلى الحدود. أعتقد لأنه لم يكن لديه الوسائل لفهم مكان وجوده وأين يهرب، فمن المحتمل أنه تعرض لقليل من الارتباك هناك في المنطقة.

وأوضحت: لقد ظل بمفرده لمدة أربعة أيام.

وقالت ماجد للمحطة الإذاعية إن كريبوي تعرض لإصابة في الرأس عندما انهار المبنى الذي كان محتجزا فيه بفعل القصف الصهيوني، لكنه في حالة جيدة الآن.

يعد كريبوي أول ذكر بالغ تم أسره في 7 أكتوب وأطلقت حماس سراحه. ولم يكن إطلاق سراحه رسميًا جزءًا من صفقة الرهائن مقابل السجناء بين إسرائيل وحماس.

ومهدت هذه الصفقة الطريق للإفراج عن 50 امرأة وطفلا محتجزين في غزة، في حين ستطلق إسرائيل سراح ما يصل إلى 150 امرأة وطفلا فلسطينيا محتجزا.

وأرجعت حماس إطلاق سراح كريبوي إلى تدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و"الموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية".

وقالت ماجد إن والدا ابن أخيها انتقلا من روسيا إلى إسرائيل في عام 1992، أي قبل ست سنوات من ولادة كريبوي.