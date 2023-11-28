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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أنشطة لطلبة المدارس ومسرح عرائس في عيد الطفولة بقصر ثقافة الإسماعيلية

صدى البلد

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية فعاليات متنوعة؛ استمرارًا لاحتفالات عيد الطفولة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأقيم الحفل بحضور طلاب كل من مدرسة 24 أكتوبر، ومدرسة الشهيد عمرو هلال، وعدد من أطفال ذوي القدرات الخاصة من جمعية التثقيف الفكري.

بدأت فعالياته بافتتاح معرض فني بعنوان "وطن واحد" تضمن مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية التي تعبّر عن الوحدة الوطنية باستخدام ألوان وخامات مختلفة.

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وتلى ذلك، جولة تفقدية؛ للتعرف على أنشطة القصر، وما يقدمه نادي تكنولوجيا المعلومات، بإشراف المدربة غادة دهشان.

وتخلل الحفل المقام بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، فقرات متنوعة للأطفال منها رسم على الوجه، ألعاب ذهنية ومسابقات ترفيهية، هذا إلى جانب ورش لتعليم أساسيات الرسم والتلوين.

كما قام نادي السينما يعرض فيلم "كيرة والجن" وفيلم الكرتون المدبلچ "الفأر الطباخ".

واختتمت الفعاليات بعرض مسرح عرائس يناقش قضية التنمر، أداء محمود نوح، وأحمد حلمي، تلاه توزيع هدايا عينية على الأطفال.

ثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة العامة لقصور الثقافة الفن التشكيلي اللوحات الفنية

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