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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منح دراسية في جامعات المجر .. اعرف التخصصات والشروط وطريقة التقديم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن المنح التنافسية المقدمة من دولة المجرهيئة تمبس، موضحًا أن المنح مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه باللغة الإنجليزية وفي أى من تخصصات الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي وكذا  في أى مجال من مجالات الإهتمام بما فيها مجال دراسة الطب وطب الأسنان والصيدلة.

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شروط التقدم للمنح :

- أن يكون المرشح مصري الجنسية.

- معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية.

- المعاهد.  

- الهيئات.  

- المراكز البحثية.

- الكوادر الإدارية المدرجة بخطة البعثات.

- الجامعات والمراكز البحثية الخاصة والمواطنين المصريين الذين لايعملون كمعاونى اعضاء هيئة التدريس و الذين ليس لهم جهة عمل بالوطن .

- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام  قبل 1/9/2024 .

- ألا يكون قد مضى على تسجيل المرشح للدكتوراه  بالوطن أكثر من عام ونصف عند التقدم للمنحة في حالة تسجيله للدكتوراة .

بيانات المنحة المقدمة من الجانب المجرى:  

- الدراسة بدون رسوم.

- توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية.

- الحق في الخدمات الصحية الأساسية.

- بدل منحة شهرية (وفقًا للقواعد المعمول بها فى المجر).

- المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة.

- تتحمل البعثات (فيما لا تتحمله جهة أخرى) لطلاب الدكتوراه (التابعين للجهات المدرجة بخطة البعثات) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب المجرى طبقًا للبرنامج التنفيذى وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات.

- لا تتحمل البعثات أى نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23/8/2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19/11/2017.

يتم التقدم لهذه المنح على الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجرى وهو: www.stipendiumhungaricum.hu

المستندات المطلوبة لمنح الدكتوراه  :

- استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل (موضحًا بها  تاريخ التعيين).

- نسخة من خطة البحث باللغة العربية واللغة الإنجليزية معتمدة.

- نسخة من نبذة عن الحياة العلمية ” C.V.   ” باللغة الإنجليزية معتمدة.

- خطاب ترشيح من جهة العمل موضحًا به عدم الترشيح لأي منحة أو بعثة أخرى ، وكذا ما يفيد إرسال استمارات استطلاع رأى الجهات الأمنية للموافقة على السفر .

- صورة طبق الأصل باللغة الإنجليزية من شهادة البكالوريوس وتقديرات السنوات الأربع.

- صورة طبق الأصل من شهادة الماجستير.

- نسخة من ملخص رسالة الماجستير معتمدة.

- نسخة من استمارة التقدم للمنحة المتاحة إلكترونيًا من الجانب المجرى مستوفاه.

- صورة جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات  (إن وجد) .

- أصل شهادة  اجتياز المرشح لــــ   62  درجة تويفل دولى  IBT  أو 6  درجات في اختبار IELTS  أكاديمي ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى ( لا يجوز التقدم بإيصال إختبار اللغة ويلتزم بتقدم أصل الشهادة عند التقديم للمنحة ).

لا يتم قبول ترشيح ملفات المتقدمين خارج التخصصات المعلن عنها من الجانب المجري والموضحة بإعلان البعثات ، وكذا الملفات  الغير مستوفاه الشروط والمستندات.

الأولوية للترشيح طبقا للترتيب التالي :-

- أعضاء معاوني هيئة التدريس بالجامعات المصريه او المراكز البحثيه.

- الكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية والمدرجة في خطة البعثات.

- الجامعات والمراكز البحثية الخاصة  والمواطنين المصريين الذين لا يعملون كمعاونى اعضاء هيئة التدريس و الذين ليس لهم جهة عمل بالوطن  (بدون نفقات من البعثات).

أخر موعد لتقديم المستندات لإدارة البعثات:  يوم الخميس  الموافق   18 / 1  /  2024 .

المنح التنافسية دولة المجر مكتب رعاية المبعوثين جامعة عين شمس درجة الدكتوراه Jobs Education

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