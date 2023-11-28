اعتقال 260 فلسطينيا بالضفة الغربية خلال أيام الهدنة الأربعة

ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 260 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة، خلال أيام الهدنة الأربعة، ضمن حملة مداهمات وأعمال اعتداء وتخريب تطال أهالي مدن الضفة.

وقال نادي الأسير إنه يتم التحقيق مع المعتقلين من قبل ضباط مخابرات الاحتلال، ومنهم من يفرج عنه بعد ساعات أو أيام أو يتم تحويلهم للاعتقال الإداري دون تهمة، أو محاكمة.

وذكر نادي الأسير أن حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية بلغت 3260 منذ 7 أكتوبر الماضي، تزامنا مع العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال على قطاع غزة المحاصر.

كما أكد نادي الأسير أن 60 امرأة فلسطينية لا يزلن في سجون الاحتلال، بينهن 56 اعتقلن بعد السابع من أكتوبر الماضي.