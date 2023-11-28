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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أسرة «طلاب من أجل مصر» المركزية بجامعة حلوان تنظم ندوة بحضور صلاح أبوالمجد

جامعة حلوان
جامعة حلوان

عقدت أسرة “طلاب من أجل مصر" المركزية بجامعة حلوان، ندوة بحضور المدرب الدولي الدكتور صلاح أبو المجد، أحد أفضل صانعي المحتوى في مصر، واستشاري المبيعات والتسويق.

جاء ذلك برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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وأوضح قنديل أن الندوة تأتي انطلاقاً من حرص الجامعة على رفع المستوى الثقافي والعلمي لطلابها، وتوعيتهم في مختلف مجالات المعرفة، والاستفادة من الخبرات الشابة.

يأتي ذلك ضمن الدور التثقيفي الذي تقوم به أسرة “من أجل مصر”.

وصرح رئيس جامعة حلوان بأن "النجاح يحتاج إلى الإيمان بالأفكار والإيمان بالذات"، موضحا أن مثل هذه الندوات تسهم في تكوين الوعي لدى الشباب وتهيئتهم لسوق العمل.

فيما توجه الدكتور محمد حلمى، رائد الأسرة، بالشكر لقيادات الجامعة على دعمها الدائم للأنشطة الطلابية، موضحا الدور الذى تقوم به أسرة “طلاب من أجل مصر” فى حرصها على إقامة الفعاليات التثقيفية للطلاب. 

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بطلاب الجامعة وتنمية مهاراتهم والعمل على الاستماع إلى أفكار الشباب وتشجيعهم على التفكير والإبداع تمهيدا لدمجهم في العمل التنموي والمجتمعي.

وأكد إيمانه الشديد بأفكار الشباب كعنصر فعال في دفع عجلة التنمية المستدامة.

من جانبه، أبدى الدكتور صلاح أبو المجد سعادته بتواجده لأول مرة بجامعة حلوان، وتحدث في عدة موضوعات منها ضبط الذات وإنجاز العمل، والذي يحتاج لفهم عدة أساسيات منها ضبط الوقت وحث الطلاب على تطوير المهارات.

وبين أهمية البحث عن الفرص، مشيرا لوجود ملايين الفرص للنجاح فقط عليك البحث عنها.

وأكد أهمية تنمية المهارات وتنمية اللغات لأن معظم المحتوى المقدم لتطوير الذات على الإنترنت يقدم باللغة الإنجليزية.

ونصح الشباب بضرورة خلق فرصة لنفسه دون انتظار التخرج في الجامعة، فمهما كانت الوظيفة التي سيعمل بها صغيرة لكنها ستكسبه مهارات مهمة سواء مهارات اتصال أو تنمية لغات أو غيرها لتكون خطوة يعبر بها لخطوات أكبر وأكثر نجاحاً.

أقيمت فعاليات الندوة تحت إشراف الدكتور محمد حلمي، رائد أسرة “طلاب من أجل مصر” المركزية، والدكتورة بسنت سيد، نائب رائد أسرة “طلاب من أجل مصر” المركزية، وياسر الجبالي، مسئول الأسرة.

اسرة طلاب من اجل مصر المركزية بجامعة حلوان تنظم ندوة بحضور صلاح أبو المجد4
اسرة طلاب من اجل مصر المركزية بجامعة حلوان تنظم ندوة بحضور صلاح أبو المجد4
اسرة طلاب من اجل مصر المركزية بجامعة حلوان تنظم ندوة بحضور صلاح أبو المجد3
اسرة طلاب من اجل مصر المركزية بجامعة حلوان تنظم ندوة بحضور صلاح أبو المجد3
اسرة طلاب من اجل مصر المركزية بجامعة حلوان تنظم ندوة بحضور صلاح أبو المجد2
اسرة طلاب من اجل مصر المركزية بجامعة حلوان تنظم ندوة بحضور صلاح أبو المجد2
اسرة طلاب من اجل مصر المركزية بجامعة حلوان تنظم ندوة بحضور صلاح أبو المجد1
اسرة طلاب من اجل مصر المركزية بجامعة حلوان تنظم ندوة بحضور صلاح أبو المجد1
اسرة طلاب من اجل مصر المركزية بجامعة حلوان تنظم ندوة بحضور صلاح أبو المجد
اسرة طلاب من اجل مصر المركزية بجامعة حلوان تنظم ندوة بحضور صلاح أبو المجد
أسرة طلاب من أجل مصر جامعة حلوان الدكتور صلاح أبو المجد الدكتور السيد قنديل Jobs Education

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