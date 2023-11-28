حقوق الإنسان: الهدنة في قطاع غزة تعيد الحياة والأمل من جديد

أكد الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن هناك قوانين ترعى الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية للسكان المدنيين.



وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان للقاهرة الإخبارية، أن :" على الاحتلال الإسرائيلي التزام بنود الاتفاقيات الدولية.



ولفت رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إلي أن الهدنة في قطاع غزة تعيد إطلاق الحياة والأمل من جديد للشعب الفلسطيني.



وكشف أن الهدنة في قطاع غزة ستتيح الفرصة لإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى السكان المدنيين، و نشكر مصر على جهودها في التوصل إلى الهدنة بقطاع غزة والتي تمثل محل تقدير كبير من المجتمع الدولي.



