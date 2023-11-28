"حياة كريمة" تنظم مؤتمرا لدعم فلسطين بإحدى قرى القنطرة شرق

نظمت مؤسسة حياة كريمة مؤتمرا لدعم القضية الفلسطينية، وتعزيز المشاركة في العمل العام والتعريف بإنجازات حياة كريمة خلال الثلاثة سنوات الماضية بمركز ومدينة القنطرة شرق الذي تم إدراجه ضمن المرحلة الأولى من المبادرة؛ وذلك في إطار دور مبادرة حياة كريمة التوعوي واستمرارا لجهودها في تقديم أوجه الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق كافة، مع تواصل المبادرات التوعوية.



وأكد محمد جمال منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية أن حياة كريمة قدمت مشروعات تنموية كثيرة بمركز ومدينة القنطرة شرق من مراكز تكنولوجيا لمجمع خدمات حكومي لنقط إسعاف ووغيرها من مشروعات بنية تحتية من مشروعات تبطين للترع ومشروعات مياة شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز وتليفون ومشروعات طرق وغيرها من مشروعات تخطت الـ١٣٧ مشروعا بجانب دور المؤسسة في مبادرة للحماية المجتمعية لتوفير لما يقرب من ٢٥ الف صندوق مواد غذائية تم توزيعهم بمحافظة الاسماعيلية بجانب مبادرة راجعين نتعلم التي توفير خلالها مستلزمات للمدارس وعدد كبير من المبادرات الأخرى .



وأشار أيضا جمال أن مؤسسة حياة كريمة ساهمت بشكل فاعل وأساسي في مساعدة أهالي غزة حيث تم ارسال مايقرب من ٣٥٠٠ طن من المساعدات الغذائية ومستمرين في تقديم كافة أوجه التي يحتاجها الفلسطينين طبقا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .



وتستهدف المؤسسة إلى عقد مؤتمرات جماهيرية على مستوى محافظات الجمهورية، للتأكيد على دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية ووقوفها شعبًا وقيادة جنبًا إلى جنب مع أهل فلسطين في محنتهم الحالية، فضلًا عن كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي على مر التاريخ منذ بداية القضية الفلسطينية، وصولًا للعدوان الغاشم على قطاع غزة.



يأتي ذلك في إطار مواصلة مؤسسة حياة كريمة جهودها في دعم الشعب الفلسطيني بإطلاق العديد من المبادرات التوعوية لدعم الأشقاء في فلسطين، فضلًا عن تجهيز المزيد من المساعدات الإغاثية الموجهة لقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن.