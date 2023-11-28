هجوم شرس على فنان شهير بسبب تقليد ليدى جاجا.. فيديو

أثار المطرب الشهير لوداكريس حالة من الجدل الواسع بعد تقليده النجمة العالمية ليدى جاجا فى إحدى حفلاتها حيث هبطت من السماء بمساعدة بعض الألعاب الرياضية.

ROLL OUT 😤@Ludacris repelled from the roof at the #Falcons game to celebrate 50 years of Hip Hop in the ATL 🔥 pic.twitter.com/uiEEb7sOUp — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) November 26, 2023

وخطف لوداكريس الأنظار إليه فور هبوطه من السماء وتعرض فى نفس الوقت لانتقادات لأنه يقلد النجمة ليدى جاجا.

ليدى جاجا

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه عيّن ليدي جاجا كرئيسة للجنة الرئيس للفنون والعلوم الإنسانية.

وتقدم اللجنة، التي تأسست عام 1982 في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، رونالد ريجان، المشورة للرئيس وغيره من كبار المسؤولين بشأن السياسة الثقافية.

وفقًا للبيت الأبيض، فإن اللجنة تتكون من أعضاء من بينهم “فنانون بارزون وعلماء أظهروا التزامًا جادًا بالفنون والعلوم الإنسانية”.

وكانت اللجنة غير عاملة منذ استقالة جميع الأعضاء السابقين في عام 2017 احتجاجًا على رد فعل الرئيس السابق دونالد ترامب على عنف القوميين البيض في شارلوتسفيل، فيرجينيا.

وغنت ليدي جاجا النشيد الوطني في حفل تنصيب بايدن عام 2021.