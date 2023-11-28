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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقارير عبرية: شقيق زعيم حماس زار الأسرى الإسرائيليين في الأنفاق

مقاتلي حماس
مقاتلي حماس

بعد التقارير التي أفادت بأن زعيم المقاومة الفلسطينية حماس، يحيى سنوار، قد التقى بالرهائن بعد أسرهم، أفادت إذاعة الاحتلال أن شقيقه محمود السنوار التقى أيضا برهائن حلال الأيام الماضية.

ونقلا عن أحد السجناء المفرج عنهم من نير أوز، يقول التقرير إن محمد سنوار التقى بهم أيضا في نفق تحت الأرض في الأسابيع الأخيرة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولم يقدم التقرير تفاصيل عن محادثتهم.

وجدير بالذكر أن محمد سنوار هو أيضا قائد كبير في الجناح العسكري لحماس وشارك في اختطاف واحتجاز جلعاد شاليط، وهو جندي في جيش  الاحتلال أسرته حماس من داخل إسرائيل خلال غارة عبر الحدود، وظل أسيرا لمدة خمس سنوات في غزة.

وتم إطلاق سراح شاليط في نهاية المطاف في عام 2011 كجزء من تبادل لأكثر من 1000 سجين فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، زار عدداً من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وأفاد موقع "واي نت" بأن السنوار التقى الأسرى الإسرائيليين وتحدث معهم باللغة العبرية، وطمأنهم على مصيرهم، فيما قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن السنوار، التقى بعض الأسرى الإسرائيليين في أحد أنفاق غزة.

وقالت إحدى الأسيرات التي حقق معها الاحتلال الإسرائيلي، إنه في الأيام الأولى للحرب، نُقِلت مع أسرى آخرين إلى خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، وبعد حوالي ساعة من المشي، دخلوا إلى نفق حيث ساروا لمدة ساعتين تقريباً حتى وصلوا إلى قاعة كبيرة. 


ولفتت إلى أن السنوار دخل القاعة، وأبدى اهتماماً بالأسرى، إذ أكد لهم أنه لن يحدث لهم شيء، وأنهم آمنون في هذا المكان، إذ عرّف عن نفسه قائلاً بالعبرية: "مرحباً، أنا يحيى السنوار. أنتم في أمان هنا، ولن يحدث لكم شيء"، وبعد هذه العبارات رحل.

جدير بالذكر أن إسرائيل تضع السنوار، هدفاً استراتيجياً لعملياتها الأمنية والاستخباراتية بالنظر إلى وزنه ونفوذه الكبير داخل القطاع، لا سيما بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها الحركة على بلدات ومدن إسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي، ليصبح على رأس قائمة المطلوبين لدى إسرائيل؛ بحسب صحيفة الشرق.

وتردد اسم السنوار على لسان عدد من كبار المسئولين الإسرائيليين، كان آخرهم وزير الدفاع يوآف جالانت الذي تعهد بالقضاء على زعيم حماس في غزة، فيما شبهه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"هتلر الصغير".

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