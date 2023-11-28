الغندور: عودة الدوري المصري بعد فترة التوقف الدولي

أعلن الإعلامي الرياضي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن عودة الدوري المصري بعد غياب التوقف الدولي عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك.



وكتب الغندور :"اليوم :عودة الدوري المصري بعد غياب للتوقف الدولي :بيراميدز في مواجهة الاسماعيلي 4 عصراً الاهلي في مواجهة فريق سموحة 7 مساءاً".





الأهلي يواجه سموحة

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سموحة المرتقبة اليوم الثلاثاء في السابعة مساء علىملعب ستاد السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولىمن منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ويتربع الأهلي على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءاتوتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.