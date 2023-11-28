بعد أزمتها الصحية.. ياسمين رئيس تُفاجئ الجمهور بجواز سفرها الفلسطيني

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة لجواز سفرها الفلسطينى وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى.

ومن المعروف أن ياسمين رئيس ذات أصول فلسطينية وتدعم فلسطين فى الأحداث التى تمر بها حاليا بعد الاعتداء الغاشم من قوات الاحتلال.

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس

وكانت تصدرت الفنانة ياسمين رئيس محركات البحث فى جوجل بعد أن نشرت صورة لها من داخل أحد المستشفيات وكانت تضع الكانيولا في يدها وكان يبدو عليها معالم الإرهاق ، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام عبر خاصية الإستورى.

ولكن الأمر الذى أثار قلق الجمهور، هو عدم كشف ياسمين رئيس عن نوع إصابتها أو تفاصيل المرض الذى تعرضت له والذى أدى لدخولها المستشفي.

ولكن الأمر الذى طمأن الجمهور على ياسمين رئيس ، هو ظهورها مجددًا من خلال نشرها مقطع فيديو عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، تدعم فيه القضية الفلسطينية، كأول منشور لها بعد الوعكة الصحية.

وفى سياق آخر ، تستكمل ياسمين رئيس حالياً تصوير مشاهدها في فيلمها " الفستان الأبيض" و تدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر".

وقد احتفلت أسرة فيلم الفستان الأبيض مؤخراً بعيد ميلاد ياسمين رئيس حيث فاجأها فريق العمل خلال تصوير مشاهدها في اللوكشن. فيلم "الفستان الأبيض" بطولة ياسمين رئيس ومن إخراج وتأليف جيلان عوف.

وقد نافست ياسمين رئيس مؤخرًا بفيلم أنا لحبيبي في دور العرض المصرية والعربية، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وكانت أخر أعمال ياسمين رئيس السينمائية ، هو فيلم أنا لحبيبي بطولة الفنان كريم فهمي، وحقق من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، حول حياة ليلى التي تعيش قصة حب يقابلها رفض والدتها، فتمر قصتها بعدة تحديات لإستكمال هذه العلاقة .

وشارك في بطولة فيلم أنا لحبيبي مجموعة من الفنانين منهم: كريم فهمي، محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، سوسن بدر، أحمد حاتم، ياسمين رئيس، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.