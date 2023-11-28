عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضحية جديدة.. استشهاد فنانة فلسطينية خلال الغارات الإسرائيلية على غزة

لبنى محمود عليان
لبنى محمود عليان

أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية بيانا عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك تعلن فيها عن استشهاد الفنانة الشابة لبنى محمود عليان وعائلتها فى 21 نوفمبر الحالى. 

لبنى محمود عليان

وقالت وزارة الثقافة الفلسطينية: " استشهاد لبنى محمود عليان الطالبة في معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى فرع غزة، وعائلتها والعشرات من أقاربها إثر غارة إسرائيلية، استهدفت منزلهم في النصيرات في 21 من الشهر الحالي

يذكر أن الطالبة لبنى عليان تدرس في مدرسة غزة للموسيقى على آلة الكمان، وهي من طلبة المعهد المميزات، وكانت تغني وتعزف للفرح والحياة، وكانت تطمح أن تكون الموسيقى جزءاً أساسياً من مستقبلها، وأن تكون وسيلتها لتمثّل أهلها ومدينتها وفلسطين في الأوركسترات الفلسطينية والعربية والعالمية.

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

أحب أبوس «عز» في عمل فني|رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار وزينة

فى عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. 25 صورة تكشف تغيير ملامحها.. شاهد

عديمة الأخلاق.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب تجاهل معجبة.. تفاصيل

إيناس السقا

كان عدد من المواقع الفلسطينية أعلنت عن وفاة فنانة شهيرة وابنتيها لين وسارة نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، منزلهم في غزة.

وتم التعرف على جثمان الفنانة إيناس السقا في مستشفى الشفاء بغزة.

إيناس السقا كامن من أوائل العاملات في المسرح الغزي، وشاركت في الكثير من ورش العمل مع مسرح عشتار بالقدس والأكاديمية السويدية.

وقدمت إيناس السقا أكثر من عشرة أعمال منها “الدب”، “في شي عم بيصير” ومثّلت للأطفال في أعمال عديدة.

يذكر أن كتبت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة الفلسطينية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها  إثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية".

وزارة الثقافة الفلسطينية وزارة الثقافة لبنى محمود عليان الفنانة الشابة لبنى محمود عليان استشهاد لبنى محمود عليان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

صحف عبرية تكشف عن أكبر هروب لجنود احتياط من الخدمة

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

نيدفيد.. مودرن فيوتشر يحسم شروط انتقال عمر كمال للأهلي

اشتري بأقل مصنعية| فرصة لاقتناء الذهب بأفضل الأسعار.. متاح في هذه الأماكن

موضوعات متعلقة

على مسرح الغد.. افتتاح عرض النقطة العميا 1 ديسمبر

هجوم شرس على فنان شهير بسبب تقليد ليدى جاجا.. فيديو

نادين نجيم تحتفى مع أبنائها بعيد الميلاد

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

مفاجأة بإيرادات الأفلام.. كريم عبدالعزيز نمبر 8 وحسن الرداد يتفوق على الجميع

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

5 نجوم سبقوا طارق عبد العزيز.. وفاة فنانين أثناء التصوير وعلى خشبة المسرح

جينيفر لوبيز تكشف تفاصيل ألبومها الجديد وفيلمها مع زوجها بن أفليك

ترشيحاتنا

بالأرقام|الهيئة العامة للاستعلامات المصرية توضح حجم المساعدات التي وصلت قطاع غزة

بسبب غزة.. هجوم حاد من روسيا على الغرب والرئيس الأمريكي

شركات السياحة تكشف الاشتراطات الصحية وتطعيمات الحج والأمراض الممنوعة

زوج مذيعة شهيرة تسبب في وفاة مدير بنك.. عقوبة رادعة بانتظاره

ضحية جديدة.. استشهاد فنانة فلسطينية خلال الغارات الإسرائيلية على غزة

باللون الأصفر.. الأرصاد التركية تطلق تحذيرا عاجلا لـ 23 مقاطعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

بسبب رسوم مسيئة للنبي.. 6 طلاب فرنسيين متهمون بالتواطؤ في جريمة ضد مدرس

درجات الحرارة تتراجع والبرودة تشتد.. ماذا سيحدث في طقس الساعات المقبلة؟

أول ماكينة ATM لشراء الذهب في مصر.. أين تتواجد وكيف تعمل؟| شاهد

فيديو

هجوم شرس على فنان شهير بسبب تقليد ليدى جاجا.. فيديو

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

تطير فيها 16 عصفورة .. عصام الشوالي يثير غضب الزملكاوية بسبب شيكابالا/فيديوجراف

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ