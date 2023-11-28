عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المحافظ يستمع لشكاوى المواطنين خلال الجوله

محافظ الغربية يستكمل جولاته لمتابعة تجهيزات 6 مقرات انتخابية بالسنطة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها، والوقوف على مدى جاهزية المقار التي تم اختيارها لعقد اللجان الانتخابية بداخلها ومتابعة أعمال رفع كفاءتها.

ووجه باتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة، وتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية.

محافظ الغربية يشهد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا

قام محافظ الغربية بجولة تفقدية مساء اليوم لمتابعة التجهيزات ب 6 مقرات بمركز ومدينة السنطة، مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل.

txt

محافظ الغربية يفتتح المتحف التعليمي بغرب طنطا


بدأت الجولة بمركز السنطة حيث تفقد المحافظ مقر اللجنة الانتخابية بمقر الرعاية الأولية بميت الغزال موجها بالانتهاء من كافة أعمال الصيانة باللجنة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين، ثم تابع المحافظ جولته بتفقد اللجنة الانتخابية بوحدة بلكيم الصحية.

 وتابع المحافظ الجولة بتفقد مقر اللجنة الانتخابية بمركز الرعاية الصحية الأولية بشنرة البحرية، كما تفقد المحافظ مقر اللجنة الانتخابية بجمعية بقلولة للإصلاح الزراعي موجها بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزما، واستمرت الجولة بتفقد مقر اللجنة الانتخابية بمركز الرعاية الأولية باشناواي، مختتما المحافظ جولته بتفقد مقر اللجنة الانتخابية بمركز الرعاية الأولية بالمنشأة الكبرى.

تنظيم ندوتين بـ طب طنطا للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب بالانتخابات الرئاسية

وخلال الجولة استمع المحافظ إلى عدد من شكاوى المواطنين، ووجه على الفور بحلها، ومن جانبهم أعرب الأهالي عن شكرهم لمحافظ الغربية على مجهوداته اليومية.

وقد شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، فضلا على توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة، وأيضا كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

IMG-20231128-WA0013
IMG-20231128-WA0013
IMG-20231128-WA0012
IMG-20231128-WA0012
IMG-20231128-WA0011
IMG-20231128-WA0011
IMG-20231128-WA0010
IMG-20231128-WA0010
IMG-20231128-WA0009
IMG-20231128-WA0009
IMG-20231128-WA0008
IMG-20231128-WA0008
IMG-20231128-WA0007
IMG-20231128-WA0007
لفت مارس للانتخابات للتوعية للمواطنين لدعم لهيئة الوطنية للانتخابات لانتخابات الرئاسية لتعليم مقر مواطنين مقرات انتخابية محافظ الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

سداد ضريبة القيمة المضافة بالدولار.. تعرف على الفئات المعنية بقرار المالية وأهدافه

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

صحف عبرية تكشف عن أكبر هروب لجنود احتياط من الخدمة

موضوعات متعلقة

بـ علوم وتجارة طنطا.. تنظيم ندوتين للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب بالانتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

عاجل.. اجتماع في الدوحة لمناقشة تمديد الهدنة بغزة

رئيسة المجر تستقل قطارا مستوردا من بلادها بمحطة مصر برمسيس وحتى الجيزة

البابا تواضروس يستقبل رئيسة المجر بالمقر البابوي

سداد ضريبة القيمة المضافة بالدولار.. تعرف على الفئات المعنية بقرار المالية وأهدافه

مدمن مواقع.. تهاني تشكو زوجها: شاهدت فيديوهات خادشة للحياء على اللاب توب

حشيش وشابو بـ21 مليون جنيه.. الداخلية تحبط ترويج كميات من المخدرات بالجيزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبوسها للأطباء جعلتها تريند بالعالم|كيف أصبحت الطفلة البرازيلية بعد 3 سنوات.. شاهد

بـ98 شجرة كريسماس.. البيت الأبيض يستعد للاحتفال بعيد الميلاد 2023| صور

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

بسبب رسوم مسيئة للنبي.. 6 طلاب فرنسيين متهمون بالتواطؤ في جريمة ضد مدرس

فيديو

سبب صادم.. نادية شكرى: أحمد زكى ضربني بالقلم في كواليس العيال كبرت

تخصص اداب.. القصة الكاملة لسقوط إنجي حمادة رفيقة فيديو كروان مشاكل/فيديوجراف

هجوم شرس على فنان شهير بسبب تقليد ليدى جاجا.. فيديو

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ