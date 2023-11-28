وزيرة التضامن: مصر تجاوزت فجوات تنموية بفضل وعي شعبها وإرادة الدولة

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحضور الإنجيلي في مصر له أياد بيضاء على المجتمع المصري في نشر الوعي والتعليم والخدمات الاجتماعية، لافتة إلى أن مصر استطاعت أن تتخطى فجوات تنموية بوعي شعبها وإرادة الدولة.

وقالت القباج - في كلمتها خلال الندوة التى نظمتها اليوم الهيئة القبطية الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكى بعنوان "معا نحو المستقبل المشاركة والعمل" بحضور الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة، إن الدكتور القس أندريه زكي قيادة وطنية ترعى المواطنة وتسعى لدولة المدنية الحديثة، موضحة أن الدولة المصرية تسعى إلى تنمية شاملة في الجمهورية الجديدة بسواعد كل أبنائها.

وأضافت أن الدولة مستمرة في عملية البناء باستخدام مبادئ وممارسات الحوكمة وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة أي تحديات، مشيرة إلى أن مصر قوية بجيشها وقيادتها وشعبها العظيم، فضلا عن مكانتها التاريخية والاستراتيجية في المنطقة والعالم.

وتابعت القباج قائلة، إن هناك تنمية تشهدها بلادنا مصر حيث نعيد بناء الوطن من جديد فهى ليست مسؤلية الرئيس فقط ولكنها مسئولية الشعب المصرى جميعا.

وذكرت القباج أن نسيج هذا الوطن يجب ألا يستبعد أحد ولكن هناك مستقبل يحمل بداخله قوة رقمية وقوة تكنولوجية، وأن الدولة بدأت بداية قوية ومستمرة فى التطور ومستقبل هذا الوطن يلزمه قوة عسكرية وعلمية ومعرفية قوية جدا، ففى هذا الوقت نعلم المخاطر التى تحيط بالوطن لكن مصر قوية بجيش قوى وحكومة قوية وشعب قوى.

ونوهت بأن مصر تثبت يوما بعد يوم أن لها دور فاعل واستراتيجي فى المنطقة لا ينكره أحد فهى تقف أسد مهيب فى المنطقة فدورها فى القضية الفلسطينية يوضح قوة الشعب المصرى التى تنصر المظلومين فى زمن ضاع فيه حقوق الإنسان، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهدف إلى أن تكون الجمهورية الجديدة مبنية على أسس من تنمية البشر والاستثمار الاجتماعى وتعزيز مناهج العمل والإنتاج ودمج فئات المجتمع فى العملية التنموية، وأن كل شخص لديه مسؤلية تجاه الوطن، وأن المبادرات الأخيرة مست أهالينا فى الصعيد وفى الريف فهى تشهد طفرة حقيقية فى مواقع عدة.

وقالت القباج إنها تحيئ صمود الشعب الفلسطين، وأن أطفالهم علمونا معنى الصمود، وأن مصر تبقى مساندة وداعمة، وأن الجميع يرسل كل الدعم للشعب الفلسطينى، وأنها تدين عمليات القتل والإبادة .

من جانبه، أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ أن مصر تفخر بعبقرية موقعها الجغرافى، وأن هذا الموقع له ثمن كبير فنحن الأن فى منعطف تاريخى، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت مجموعة من الأحداث التى أثرت في العالم كله، منها فيروس كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، واخيرا الاعتداء على غزة.

وأضاف أن الضغوط التى تواجهها بلدنا الأن تجعلنا نفكر فى ما تحقق في رؤية 2030، مؤكدا أنه ينبغى أن تكون مصر من أوائل دول العالم، وأن مصر رغم التحديات حققت إنجازات كبرى على كافة الأصعدة.

وأوضح أن الهوية نعمة كبيرة لدى المصريين، وأن أعظم ما حدث فى الجمهورية الجديدة هى الطرق والكبارى، وهناك 6 ملايين مصرى شاركوا فى عملية البناء خلال السنوات الماضية أغلبهم من الشباب.

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