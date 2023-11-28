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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ويز إير تعتزم إضافة رحلات جديدة بين مطاري سفنكس وأبوظبي

ويز اير
ويز اير

تعتزم شركة “ويز إير العالمية”، تشغيل رحلة طيران يومياَ بين مطاري سفنكس وأبوظبي بدولة الإمارات مطلع الشهر المقبل ، بهدف تعظيم الرحلات بين مصر والإمارات.

قال سيف بهجت المدير التنفيذي لمجموعة N S A S للطيران وكيل ويز إير بمصر، إن شركة ويزإير تنظم حالياً 4 رحلات أسبوعياً بين مطاري سفنكس وأبوظبي بدولة الإمارات .

وأضاف أنه سيتم تشغيل طائرات إيرباص كبيرة الحجم بين مطاري سفنكس وأبوظبى بدولة الإمارات التى تحمل على متنها 239 راكب .

وذكر أنه تم افتتاح فرع مبيعات لشركة ويزإيز العالمية  بمنطقة وسط البلد بهدف تسهيل بيع تذاكر طيران الشركة بمصر .

ولفت إلى أن " ويزإير" العالمية تنظم 100 رحلة أسبوعيا بين المطارات المحلية والعالمية ، مشيرا إلى تشغيل رحلات إلى كلا مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم ، بجانب تشغيل رحلات إلى برج العرب وسوهاج .

وأكد أن الشركة تنظم رحلات إلى إيطاليا ورومانيا وأبوظبي بدولة الإمارات إلى السوق المحلي ، بهدف جذب الوفود السياحية وخدمة نقل العمال .

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