ويز إير تعتزم إضافة رحلات جديدة بين مطاري سفنكس وأبوظبي

تعتزم شركة “ويز إير العالمية”، تشغيل رحلة طيران يومياَ بين مطاري سفنكس وأبوظبي بدولة الإمارات مطلع الشهر المقبل ، بهدف تعظيم الرحلات بين مصر والإمارات.

قال سيف بهجت المدير التنفيذي لمجموعة N S A S للطيران وكيل ويز إير بمصر، إن شركة ويزإير تنظم حالياً 4 رحلات أسبوعياً بين مطاري سفنكس وأبوظبي بدولة الإمارات .

وأضاف أنه سيتم تشغيل طائرات إيرباص كبيرة الحجم بين مطاري سفنكس وأبوظبى بدولة الإمارات التى تحمل على متنها 239 راكب .

وذكر أنه تم افتتاح فرع مبيعات لشركة ويزإيز العالمية بمنطقة وسط البلد بهدف تسهيل بيع تذاكر طيران الشركة بمصر .

ولفت إلى أن " ويزإير" العالمية تنظم 100 رحلة أسبوعيا بين المطارات المحلية والعالمية ، مشيرا إلى تشغيل رحلات إلى كلا مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم ، بجانب تشغيل رحلات إلى برج العرب وسوهاج .

وأكد أن الشركة تنظم رحلات إلى إيطاليا ورومانيا وأبوظبي بدولة الإمارات إلى السوق المحلي ، بهدف جذب الوفود السياحية وخدمة نقل العمال .