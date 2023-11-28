جيش الاحتلال: لم نتمكن من العودة إلى وضع ما قبل الحرب بغزة

اجتمع رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هليفي، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء المستوطنات الشمالية، وأكد لهم أن الجيش مستعد لأي سيناريو على طول الحدود اللبنانية.

ووفقا بصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال هليفي: "لقد اتخذنا قرارا صعبا بإجلاء السكان في الشمال، وأنا ممتن للطريقة التي أظهروا بها المرونة والصبر، وسمحت لنا بالقتال".

وأضاف هاليفي أن عودة السكان الذين تم إجلاؤهم سيتم تنسيقها مع السلطات المحلية "على أساس أننا لن نتمكن من العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل الحرب".

وتابع: " سنواصل القتال ونحن مستعدون للتطورات في ساحات أخرى، بما في ذلك في الشمال".

وكانت هناك اشتباكات متكررة على طول الحدود بين إسرائيل وحزب الله والجماعات الفلسطينية في المنطقة، ولكن الحدود كانت هادئة إلى حد كبير منذ دخول وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في غزة يوم الجمعة.