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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقل 4 جرحى فلسطينيين من مستشفى العريش للسفينة الطبية الفرنسية في الميناء

السفينة الطبية الفرنسية
السفينة الطبية الفرنسية بسيناء

استقبلت السفينة الطبية الفرنسية بميناء العريش البحرى  شمال سيناء،  4 جرحى مصابين في أحداث غزة من مستشفي العريش  العام.، لاستكمال العلاج اللازم وفق الحالة الصحية للجرحى.
وقالت المصادر الطبية إن هذه هي الدفعة الأولى التي تم تحويلها إلى المستشفى العائم بميناء العريش البحرى. 

 

8 جرحى:


وأضافت المصادر أنه وصل إلى ميناء رفح البري 8 جرحى للعبور إلى الأراضي المصرية لتلقي العلاج في المستشفيات والمعاهد الطبية. 

وأكدت المصادر أن احمالي عدد المصابين في مستشفى العريش العام حاليا58جريحا وأطفال خدج.
ولفت إلى أنه توفى 4حالات جرحى أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام لبطولة حالتهم بسبب شدة الإصابة في أماكن مؤثرة على حياة الإنسان 
 

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استمرار البرنامج التثقيفي المشترك بمدارس شمال سيناء للأسبوع الرابع على التوالي

العريش جرحى ميناء مستشفي غزة

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