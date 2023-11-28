بعد ظهور كروان مشاكل.. إجتماع عاجل بشأن أزمة مسلسل بطون الحوت

عقد اتحاد النقابات الفنية في مصر، اجتماعا حول أزمة مسلسل "بطن الحوت" بحضور المخرج عمر عبد العزيز رئيس الاتحادغ والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية والمنتج محمد العدل.

أصدرت شعبة الإخراج بيانا تضامنيا مع المخرج أحمد فوزي صالح مخرج مسلسل بطن الحوت بعد تصريحات نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بعدم التعامل معه.





وأصدرت شعبة الإخراج البيان بعد تصريح الدكتور أشرف زكي بعدم التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح وتقديم شكوى ضده بعد استعانته بالتيك توكر مروان مشاكل فى الحلقة الأولى من المسلسل.



وجاء بيان شعبة الإخراج كالآتي: تعرب شعبة الإخراج بنقابة المهن السينمائية عن استيائها الشديد من القرارات المتعجلة التي خرجت باسم نقابة المهن التمثيلية بخصوص التعامل مع الأزمة المفتعلة لمسلسل بطن الحوت والتي جاءت دون أي سند قانوني أو لائحي لتنظيم مثل هذه الأمور واتسمت بالمبالغة والانفعالية الشديد لذلك تعلن شعبة الإخراج والموقعين على هذا البيان تضامنهم الكامل مع المخرج أحمد فوزي صالح مخرج المسلسل.





قرارات أشرف زكي

وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد قرر تغريم الشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت مبلغ 100 ألف جنيه غرامة لإشراك التيك توكر كروان مشاكل.



وقال أشرف زكي فى تصريح لصدى البلد أنه قرر تغريم الشركة المنتجة لبطن الحوت 100 ألف جنيه بالإضافة إلى تقديم شكوى ضد مخرج العمل فى نقابة المهن السينمائية بسبب الاستعانة بكروان مشاكل.



