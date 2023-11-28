محمود السراج يكشف كواليس عمله مع باسم سمرة في بطن الحوت

كشف الفنان السوداني محمود السراج كواليس العمل مع الفنان باسم سمرة في مسلسل بطن الحوت الذي يعرض خلال تلك الأيام.

وقال السراج:" أحببت العمل مع الفنان باسم سمرة فهو فنان موهوب ومرح ويحب أصدقاءه ولديه طاقة إيجابية تشجع كل من حوله على العمل، وبالنسبة لي العمل فرصة لإكتشافه عن قرب.

مسلسل “بطن الحوت” قصة وإخراج أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد بركات، وبطولة محمد فراج، باسم سمره، أسماء أبو اليزيد، عصام عمر، حسام الحسيني، يوسف عثمان، وبمشاركة سماح أنور وعبد العزيز مخيون وبسمة وآخرين، وهو من عروض شاهد الأولى ويُعرض على "شاهد".

يرصد العمل قصة شاب ملتزم دينياً، يجد نفسه في مواجهة شبكة معقدة من العلاقات والعداوات، حينما يضطر إلى استلام أعمال شقيقه الأكبر ، للعبور بعائلته إلى بر الأمان، لكنه سيكتشف أنه أمام امتحان خطير ومضطر لإدارة امبراطورية غامضة، وتطرح تساؤلات حول الأخلاق والمبادئ في ظل الظروف الصعبة. فهل يتمكن من الحفاظ على مبادئه وأخلاقه عندما تفرض عليه طبيعة العمل أن يحيد عن الصراط المستقيم؟ وكيف سيواجه العائلة والأم والأخ الأكبر بعد المفاجآت التي اكتشفها