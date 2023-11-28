قعد مع مسؤولي الأهلي.. تطور جديد في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك

فجر الإعلامي محمد فاروق، مفاجأة مدوية بشأن موقف أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال الموسم المقبل، في ضوء اقتراب نهاية عقد اللاعب مع نادي الزمالك، وسط ترقب كبير من الجميع حول موقف اللاعب خاصة بعد أزمة مباراة زد الأخيرة مع الفريق.

تفاصيل عقد جلسة بين أحمد فتوح ومسؤولي الأهلي

وقال "فاروق"، خلال تقديمه برنامج "البريمو" المذاع من خلال قناة "تن"، إن لديه خبر حصري بشأن أحمد فتوح، إذ أن لديه معلومات حول اللاعب في الفترة الأخيرة وأنه تم عقد جلسة بين أحد مسؤولي النادي الأهلي وأحمد فتوح بشأن انتقاله إلى صفوف الأهلي.

وأضاف، أنه تم الاتفاق بين الطرفين على عقد جلسة أخرى يتم الانتهاء فيها من انتقال أحمد فتوح إلى صفوف النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل، إذ أن أحمد فتوح قادر على التوقيع لصفوف النادي الأهلي في يناير المقبل، ولكن ينتظر حتى نهاية الموسم، ويوقع أو يُباع لأي نادي آخر.

واستكمل، أن الجلسة التي سيتم عقدها سيتم الاتفاق فيها على كل الأمور، سواء انتقال اللاعب بعد انتهاء عقده مع الزمالك، أو الانتقال إلى أي نادي آخر في العالم، ومن ثم العودة من خلاله على صفوف النادي الأهلي، وهذا سيكون خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب من الجميع حول هذا الأمر.

وأشار إلى أن الوسيط الأقرب للتواصل مع أحمد فتوح هو نادر شوقي، وهذا وفقا لمعلومة لديه حول أزمة أحمد فتوح مع نادي الزمالك.