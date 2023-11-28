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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

احمد فتوح
احمد فتوح

علق الإعلامي مجدي عبد الغني، على أزمة اللاعب أحمد فتوح مع إدارة الزمالك عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني "أحمد فتوح لا يوجد أمامه سوي الأهلي فى مصر بعد فشل جميع محاولات الصلح مع مجلس إدارة الزمالك".

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك نجح من قبل في نقل مباراة سوار الغيني لتقام باستاد السلام في السابعة مساءً، بدلا من إقامتها فيمدينة بواكي بكوت ديفوار.

وكان الزمالك فاز في على أبو سليم الليبي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الأربعاء باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أبو سليم الليبي أحمد فتوح ادارة نادي الزمالك استاد السلام استاد برج العرب الإعلامي مجدي عبد الغني الدوري المصري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مجلس إدارة نادي الزمالك مودرن فيوتشر

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