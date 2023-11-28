مهاجم ميدياما الغاني مطلوب في الأهلي.. ووكيل اللاعب يفجر مفاجأة للجماهير

أكد أحمد علاء وكيل أعمال اللاعبين والمفوض لتسويق الغاني جوناثان سواه مهاجم ميدياما الغاني، أن اللاعب من العناصر المميزة والمطلوبة خلال انتقالات يناير المقبل.

وتابع علاء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "عقب مباراة الأهلي، تحدث معه بعض الوكلاء حول رغبة الأهلي في ضمه خلال الميركاتو الشتوي".

وأضاف أحمد علاء: "جوناثان سواه مكانش مصدق أن الأهلي طلب ضمه ورحب للغاية بالخطوة، ولكن رئيس ناديه يتمسك ببيعه لأعلى سعر عقب نهاية دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا".

واختتم: "أحد الأندية الكبرى في المغرب تواصل مع اللاعب بشكل رسمي، من أجل الحصول على خدماته في يناير المقبل، وسواه لديه رغبة في أن يكون لاعبًا بالنادي الأهلي، وسعره قد يصل إلى مليون دولار".