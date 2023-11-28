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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري| والقنوات الناقلة

الأهلي وسموحة
الأهلي وسموحة

موعد مباراة الأهلي وسموحة.. يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسموحة باستاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري.

موعد مباراة الاهلي وسموحة

 

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وسموحة في تمام الساعة 7 مساء على ملعب استاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسموحة

 

يتم بث المباراة على قناة ontaim sports 1 عبر البث الفضائي والأرضي، في تمام الساعة 7 مساء ويعلق على المباراة محمد عفيفي.


تاريخ مواجهات الفريقين

وسبق أن لعب الفريقان 26 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام، منذ صعود سموحة للدوري العام موسم 2020-2011، كانت المباراة الأولى يوم 2 ديسمبر 2010 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للأهلي محمد أبو تريكة، وآخر مباراة في 17 أبريل الماضي وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر أحرز هدفي الأهلي محمد شريف ومحمود كهربا.
وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 14 مباراة، وفاز سموحة في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في 8 مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 44 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.
أكبر فوز للأهلي في لقاءات الفريقين 4- صفر موسم 2020-2021، و 4-1 موسم 2021-2022، و 4-2 موسم 2016-2017، كما حقق الأهلي الفوز 3-1 ثلاث مرات، وأكبر فوز لسموحة كان 3- صفر موسم 2015-2016،و3-2 موسم 2021-2022.

الأهلي يختتم تدريباته

وكان قد اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعداداته لمباراة سموحة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة ‏لبطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة، لمناقشة آخر الجوانب الفنية المتعلقة باللقاء، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، ‏أعقبتها تدريبات خططية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمباراة.‏

وواصل أنتوني موديست ومحمد الضاوي كريستو تدريبات التأهيل البدني بالجري حول الملعب، واستكمال برنامج العلاج في «الجيم» ‏تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.‏

كان الجهاز الفني قد أغلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق على ميدياما الغاني بثلاثة ‏أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

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