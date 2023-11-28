إكسبو 2030.. محمد بن راشد يهنئ السعودية: نبارك لعاصمة الخير والمجد للرياض الحبيبة

هنأ نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، المملكة العربية السعودية بمناسبة فوز العاصمة الرياض بتنظيم معرض "إكسبو 2030".

وقال الشيخ محمد بن راشد في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نبارك لعاصمة الخير والمجد.. عاصمة الازدهار والاستقرار الرياض الحبيبة فوزها باستضافة إكسبو 2030 … نبارك لأخي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تصويت العالم لتكون الرياض وجهته ومحطته الثقافية في 2030 .. فرحة الشعب السعودي فرحتنا .. ونجاحهم نجاحنا .. واستضافتهم للعالم في 2030 فوز لنا ولخليجنا ولمنطقتنا.. ألف مبروك للسعودية".

وفازت الرياض باستضافة "إكسبو 2030" بعد الحصول على 119 صوت، في التصويت الذي جرى اليوم في باريس، وبعد منافسة مع العاصمة الإيطالية روما، ومدينة بوسان في كوريا الجنوبية.