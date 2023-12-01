تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

كشفت عمة الرهينة الإسرائيلي الروسي روني كريفوي، الذي أطلقت حركة حماس سراحه، مؤخرا، ضمن هدنة تبادل الأسرى، تفاصيل مثيرة عما عاشه في قطاع غزة.

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يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن الجمعة الماضية، تسلم الأسرى من حماس في اليوم الأول لسريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل وحركة حماس بعد أسابيع من الحرب.

وشهدت الهدنة حتى الآن، إطلاق سراح 4 مجموعات من الرهائن الإسرائيليين من غزة ومثلهم من السجناء والمعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

الرهينة الإسرائيلي الروسي روني كريفوي كان من أعضاء فريق الإنتاج في مهرجان "سوبر نوفا" قرب حدود غزة، حيث تعرض للاختطاف صباح يوم السابع من أكتوبر، عندما شنت حماس هجومها المفاجئ على إسرائيل.

وقالت إيلينا ماجد عمة الرهينة الإسرائيلي، لإذاعة "كان" العامة في إسرائيل، إن كريفوي "تمكن من الهروب من خاطفيه والاختباء في غزة لمدة 4 أيام، قبل أن يتم القبض عليه مرة أخرى".

وأضافت أنه كان محتجزا في البداية في مبنى تعرض للانهيار نتيجة القصف الإسرائيلي، مما مكنه من الفرار من خاطفيه والاختباء بمفرده لعدة أيام، إلا أنه في النهاية، قبض عليه سكان غزة"، مؤكدة أنهم أعادوه إلى حركة حماس.