شاهد| فرحة هيستيرية للوفد السعودي وولي العهد بفوز الرياض باستضافة إكسبو 2030

فازت الممكلة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، باستضافة إكسبو 2030، حيث أعلن المكتب العالمي للمعارض فوز اللعاصمة الرياض على منافسيها العاصمة الإيطالية روما ومدينة بوسان في كوريا الجنوبية.

وبعد إعلان الفوز نشر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، فيديو يظهر الفرحة الهستيرية التي أصابت الوفد السعودي بعد إعلان فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030.

وكان على رأس الوفد السعودي المشارك في اجتماع الجمعية العامة لـ "المكتب الدولي للمعارض" في دورته الـ 173 في باريس لاختيار البلد المستضيف لـ إكسبو 2030، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومسؤولين آخرين.

https://x.com/HRHMBNSALMAAN/status/1729539098707218496?s=20

وبارك وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، للمملكة العربية السعودية لفوز العاصمة الرياض باستضافة إكسبو 2030.

وقال بن مبارك عبر حسابة على منصة إكس: "نبارك للاشقاء في السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً الفوز المستحق باستضافة إكسبو 2030".

وأضاف وزير خارجية اليمن: "نحن على ثقة بتجربة عالمية رائدة لرؤية طموحه تصنع المستقبل والازدهار لأهلنا في السعودية وتقدم نموذج لشعوبنا والبشرية كقبلة للتعاون والتسامح والتعايش".