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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مندوب مصر بالأمم المتحدة: يجب إدخال المساعدات لغزة دون عوائق

مندوب مصر بالأمم
مندوب مصر بالأمم المتحدة

أكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق .

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وقال في كلمته بجلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع في قطاع غزة، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "يجب أن تضطلع الأمم المتحدة بكامل مسؤولياتها في هذا الصدد"، مشيرًا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في حق الشعب الفلسطيني ليست ظاهرة حديثة، حيث يرسم تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف صورة قاتمة لهذه الانتهاكات.

وتابع مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، أن التقرير تناول الغارات الإسرائيلية المكثفة في الضفة الغربية والازدياد المطرد في ضم الأراضي الفلسطينية بصورة غير مشروعة وبناء المستوطنات غير المشروعة، بالإضافة إلى الهجمات الوحشية من جانب المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين والتي بلغت 849 هجوما.

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