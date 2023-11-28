إعلام فلسطيني: قطاع غزة يحتاج إلى مليون لتر من الوقود يوميا

أكد إعلام فلسطيني أن 50 ألف وحدة سكنية تهدمت كليا جراء القصف في غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال إعلام فلسطيني:" تم انتشال 160 شهيدا من تحت الأنقاض بغزة في 24 ساعة، وقطاع غزة يحتاج إلى مليون لتر من الوقود يوميا".

وفي سياق متصل، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة:" الحكومة الإسرائيلية تستهدف تدمير الأمة الفلسطينية ووجود الشعب الفلسطيني من خلال التهجير".

وتابع رياض منصور:" نرفض تصريحات وزير إسرائيلي وجهها للشعب الفلسطيني بشأن الخضوع أو التهجير أو الموت".

وأكمل :" ما من سلام في الشرق الأوسط دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بموجب القانون الدولي".