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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1213 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بكفر شكر في القليوبية

جانب من القافلة
جانب من القافلة

نظمت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية قافلة طبية لأهالى المنشأة الصغري التابعة لمدينة كفر شكر وعلي مدي يومين وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وفي إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.
وقال الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إنه تم خلال القافلة الكشف على 1213 مواطنًا مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات وتم تسليم الأدوية مجانا وعمل جميع التحاليل والأشعة بالمجان.
وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( الباطنة – الأطفال – الجراحة – النساء – الأسنان- جلدية -رمد – تنظيم أسرة)، إلي جانب عيادة “اكشف واطمن” للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.
بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي لمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

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