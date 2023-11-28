ارتكبوا 26 قضية .. المؤبد لزعيم تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية ، بمعاقبة مسجل شقى خطر سرقات بالإكراه في محافظة القليوبية والهارب من 3 أحكام قضائية من عام 2014 ،حيث قضت المحكمة بعد إعادة الإجراءات على المتهم بالسجن المؤبد في قضيتين وبالسجن 15 عاما والغرامة 100 الف جنية في القضية الثالثة ، كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات عليه في قضية انتحال صفة والتزوير وجارى محاكمتة في قضية سلاح ومخدرات أخرتين.

وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات سرية لاجهزة الامن الوطنى بالتنسيق مع الأمن العام بقيام مسجل خطر بتكوين تشكيل عصابى للسرقة بالاكراه في شبرا الخيمة وتوصلت التحريات إلى أن المتهم عاد مؤخرا من احدى الدول العربية في منتصف عام 2022 وينتحل صفة مدرس متوفى في نفس الدولة وعاد باسمة للقاهرة بعد هروبه منها في عام 2014 .

وبالكشف على المتهم جنائيا تبين أنه كان وقت الثورة يتزعم اكبر تشكيل عصابى في القليوبية يضم 9 متهمين تم القاء القبض على 8 منهم ومحاكمتهم جميعا بينما تمكن المتهم من الهرب عقب القبض عليهم ثم عاد مرة أخرى منتحلا صفة مدرس وقرر ممارسة نشاطة الاجرامى في السرقة بالاكراه.

وتوصلت التحريات أيضا إلى أن المتهم وافراد التشكيل ارتكبوا 26 قضية سطو وسرقة بالإكراه في فترة الانفلات الأمنى منها سرقة متعلقات ركاب أتوبيس مينى باص بعد تثبيت قائد الأتوبيس، كما ارتكبوا واقعة سرقة بالإكراه لـ اثنين أساتذة جامعة واستولوا على متعلقاتهما بالإكراه.

وعقب تقنين الإجراءات توجهت قوة كبيرة من مديرية أمن القليوبية والقى القبض عليه وضبط بحوزته سلاح نارى وكمية من المصوغات الذهبية ومبلغ مالى بالعملة الاجنبية وسيارة مبلغ بسرقتها ، وتم تحرير المحضر اللازم وتمت إحالتة للمحكمة لإعادة إجراءات محاكمته، فأصدرت المحكمة حكمها السابق وجارى محاكمته في القضايا السلاح والسرقة والمخدرات.