"بالوعة صرف صحي".. رئيسة بلدية باريس تهاجم منصة "إكس"

شنت رئيسة بلدية باريس آن هيدالجو، أمس الإثنين، هجوما حادا على منصة إكس، تويتر سابقًا، معلنة انسحابها منها، ووصفتها بأنها "بالوعة صرف صحي عالمية عملاقة"، مضيفة أنها "تدمر ديمقراطياتنا"، من خلال نشر إساءات ومعلومات مضللة.

وكان إيلون ماسك قبل أن يشتري منصة تويتر عام 2022، سرّح آلاف الموظفين، من بينهم مشرفو المحتوى، وغيّر علامتها التجارية إلى (إكس)، وفقدت المنصة العديد من كبار المعلنين، وتعرضت لانتقادات شديدة بما في ذلك من البيت الأبيض، بسبب عدم اتخاذها إجراءات كافية للحد من معاداة السامية.

فيما قالت هيدالجو في منشورات طويلة باللغتين الإنجليزية والفرنسية: "هذه المنصة ومالكها يتعمدان تأجيج التوترات والصراعات"، مشيرة إلى تلاعب ومعلومات مضللة ومعاداة للسامية، وهجمات على علماء وخبراء مناخ ونساء وليبراليين، حسب مزاعمها.



وأضافت هيدالجو، السياسية الاشتراكية التي خسرت انتخابات الرئاسة وحصلت على 1.7% من الأصوات في عام 2022: "أصبحت هذه المنصة بمثابة بالوعة صرف صحي عالمية عملاقة، فهل ينبغي لنا أن نواصل الخوض فيها؟".

وقالت: "أرفض تأييد هذا المخطط الشرير".