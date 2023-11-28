عضو مجلس الشيوخ الفرنسي: باريس لم يكن أمامها بديل سوى دعم إسرائيل

أكدت السيناتور جاكلين أوستاش عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، أن فرنسا كانت أكثر بلد عانى من الأحداث الإرهابية، وشهدت أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الإرهاب، لذا تشعر فرنسا بالقلق دائما إزاء وقوع الهجمات.

وأضافت خلال لقاء خاص من باريس مع الإعلامية داليا عبد الرحيم عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، "في الواقع لا يجب أن نستسلم للإرهاب، ويجب علينا جميعا حماية كل الفرنسيين كدولة، وهذه المخاوف بشأن وقوع عمليات إرهابية يجب أن نطرحها ونواجهها حتى لا يمكن للتنظيمات الإرهابية أن تتحد وتقاتل ضدنا.

وتابعت “فرنسا لم يكن لديها حل آخر سوى دعم إسرائيل في بداية الحرب، لأن الغرب هو الذي تدعمه فرنسا من خلال إسرائيل، ولا ننسى أن لدينا في فرنسا ثالث جالية يهودية في العالم”.

ولفتت إلى أنه قبل كل شيء فرنسا جمهورية علمانية، والعلمانية هي لعنة الجماعات الإسلامية المتشددة، معظم الفرنسيين غير مؤمنين بالأديان، لكن الأديان تعيش هنا بحرية، ولدينا مسلمون يريدون صنع التاريخ هنا في فرنسا، ونحن لطيفون للغاية بشأن هذا، وهذه هي الجمهورية، ويجب احترامها.