كل الدعم.. جيهان جادو: السيسي وعد وأوفى.. وتوجه رسالة للمصريين

قالت جيهان جادو، عضو الجالية المصرية في فرنسا، إن توقيت الانتخابات الرئاسية هذه المرة صعب للغاية، و يمكن أن يكون هذا ما دفع أبناء الجالية المصرية أن يكونوا حريصين بشأن بلدهم بشكل أكبر، نظرا للتخبطات السياسية التي يتعرض لها العالم و خاصة فلسطين.

وأوضحت "جادو"، خلال مداخلتها ببرنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة المحور، أن المصريين بالخارج شعروا بأنه يجب أن يكون لهم دور فعال و إيجابي تجاه بلدهم و يقوموا بتدعيمها، معلقة: "الوضع أشعل الوطنية أكثر من اللازم لدى المصريين بالخارج، و شعرنا أنه يجب أن نكون واقفين على قلب رجل واحد للوصول إلى بر الأمان".

ولفتت، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستحق كل الدعم من المصريين لأنه وعد و أوفى بكل كلمه قالها و نفذها على ارض الواقع، منوهة إلى أن ملف المصريين بالخارج لقى اهتمام كبير لدى الرئيس السيسي و أعطى له الأولوية، فأصبح لديهم حق دستوري في الانتخابات و التعبير عن الرأي بكل أريحية.

العالم يرصد تحركات مصر

وعقبت، "مفيش حد يقول الرئيس ناجح ناجح، أحنا لازم ننزل و نشارك لأن العالم كله يرصد كل تحركات مصر"، مشددة على ضرورة مشاركة كل المصريين في العملية الانتخابية، و أن يكونوا جزء من صناعة قرار وطنهم.

وتابعت، أن جميع المصريين بالخارج يقوموا بالمشاركة في الانتخابات و ذلك على مدار السنوات الماضية و حتى الأن، لافتة إلى أنهم يقوموا بذلك في يومان السبت و الأحد و هي الإجازة الأسبوعية.