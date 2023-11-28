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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انهيار وبكاء.. مشاهد حزينة من عزاء طارق عبد العزيز| صور وفيديو

صدى البلد

مازال توافد النجوم مستمرا على عزاء الراحل طارق عبد العزيز ووصل  صلاح عبد الله ومحمود حميدة ومحمد جمعة وهاني سلامة والمخرج أشرف فايق لتقديم واجب العزاء.


انهار الفنان خالد الصاوي وبكى النجم محمد هنيدي، في عزاء الفنان طارق عبد العزيز فيما وقف أحمد خالد صالح بجوار نجل الراحل ليستقبل واجب العزاء.


توافد نجوم الفن على عزاء طارق عبد العزيز

بدأ عزاء الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، قبل قليل.


وحرص على التواجد عدد من نجوم الفن منهم أحمد السقا وأحمد خالد صالح،  ويسرا اللوزي ورانيا فريد شوقى.

وأقيم عزاء الفنان طارق عبد العزيز بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الرزاق.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على صفحات التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عقب وفاة الفنان طارق عبد العزيز، والذي وافته المنية مساء أمس الأحد أثناء تصويره أحد مشاهد مسلسله الجديد "بقينا اتنين مع شريف منير ورانيا يوسف.

وفور إعلان الخبر وتحولت صفحات موقع  الفيس بوك وانستجرام لسرادق عزاء، حيث قام عدد كبير من نجوم الفن بنعي الراحل بكلمات مؤثرة، فيما أصيب أصدقائه بحالة من الذهول، خاصة فريق عمل مسلسله الأخير الذى كان متواجدا لحظة وفاته باللوكيشن.

ومن الفنانين الذين حرصوا على نعيه صديق عمره الفنان خالد الصاوي الذى كتب: طارق حبيبي أمانة عليك سلملي، على كل شلة حقوق واحجزلي وسطيكم، وانعم مع السابقين.. اللاحقون قلة، مستنيين الإشارة ونجتمع بيكم، وما تعتلوش همنا آمنا وصبرنا، سيبولنا حزن الفراق، خلوا الونس..

وكتب المخرج عمرو عرفة : ‏كان بيصور آخر شوت له الساعة ٤ عصراً وآخر جملة قالها لـ شريف منير تعالي فيه مفاجأة وخبط على كتفه و خرج من الشوط قعد علي الكرسي ورا الكاميرا و فاجأ الكل وانتقل الى الرفيق الأعلى.. طارق عبد العزيز فاجأنا كلنا .. الله يرحمه.

عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
عزاء طارق عبد العزيز
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