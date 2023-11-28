وكيل عربية التواب تنظم مؤتمرا لدعم السيسي بانتخابات الرئاسة الخميس المقبل

أعلنت النائبة الدكتورة سماء سليمان أمين الشئون السياسية لحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الشؤون العربية والخارجية بمجلس الشيوخ، عن عقد مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الخميس المقبل، وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة بمحافظة الجيزة.

وقالت النائبة سماء سليمان، إن الشعب المصري يشاهد الآن بأعينه حجم الإنجازات والنجاحات التي حققتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد.

وأضافت أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتميز برؤيته الحكيمة والمختلفة، فهو أول رئيس يضع استراتيجية للدولة المصرية 2030، وبدأ العمل على تنفيذ أهدافها على كل المستويات والقطاعات.

وأضافت وكيل لجنة الشؤون العربية والخارجية بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصا على بناء الإنسان المصري، وبناء المؤسسات، وبناء سياسات خارجية متوازنة مع كل القوى الكبرى في العالم.

وأشارت النائبة سماء سليمان إلى أن الوعي لدى المواطن المصري كان من أهم الأمور التى حرصت القيادة السياسية على تحقيقها، فضلا عن إعلاء قيم العمل والانتماء للوطن.

وأكدت النائبة أن الهدف من المؤتمر الجماهيري، هو دعوة المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية وان الهدف الثاني من المؤتمر هو دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن ثم سوف يلقي المؤتمر الضوء علي دور القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الإنسان والمؤسسات وبناء سياسة خارجية متوازنة، وهو ما انعكس علي تحقيق التنمية المستدامة في الدولة، ومن ثم استكمال التنمية المستدامة حتى عام 2030.